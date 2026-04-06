В саду на юго-западе Германии нашли флакон с надписью "Полоний-210"

БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Обнаруженный на Пасху в немецкой земле Баден-Вюртемберг флакон с надписью "Полоний-210" не представляет угрозы, сообщила администрация города Файхинген-на-Энце.

"В пасхальное воскресенье около 16.30 (17.30 мск) местные жители обнаружили у себя в саду флакон с маркировкой опасного вещества. Для предотвращения возможной угрозы была объявлена радиационная тревога", - сообщили в администрации города.

"Замеры на месте не выявили повышенного уровня радиации ни у самого флакона, ни в окрестностях.. Для жителей опасности нет!" - говорится в сообщении властей.