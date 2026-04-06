13:59 06.04.2026 (обновлено: 17:45 06.04.2026)
В саду на юго-западе Германии нашли флакон с надписью "Полоний-210"
В саду на юго-западе Германии нашли флакон с надписью "Полоний-210"
Обнаруженный на Пасху в немецкой земле Баден-Вюртемберг флакон с надписью "Полоний-210" не представляет угрозы, сообщила администрация города Файхинген-на-Энце. РИА Новости, 06.04.2026
Власти сочли найденный в Германии флакон с надписью "Полоний-210" безопасным

© Фото : Stadt Vaihingen an der EnzЭкстренные службы на месте обнаружения флакона с надписью "Полоний-210" в немецком городе Файхинген-на-Энце
Экстренные службы на месте обнаружения флакона с надписью "Полоний-210" в немецком городе Файхинген-на-Энце
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Обнаруженный на Пасху в немецкой земле Баден-Вюртемберг флакон с надписью "Полоний-210" не представляет угрозы, сообщила администрация города Файхинген-на-Энце.
Ранее газета Bild со ссылкой на полицию сообщила, что мужчины на юго-западе Германии наткнулись в саду во время традиционного поиска пасхальных яиц на пластиковый флакон с надписью "Полоний-210".
«
"В пасхальное воскресенье около 16.30 (17.30 мск) местные жители обнаружили у себя в саду флакон с маркировкой опасного вещества. Для предотвращения возможной угрозы была объявлена радиационная тревога", - сообщили в администрации города.
Около 140 пожарных, включая многочисленных специалистов в защитных костюмах, оцепили территорию и обследовали флакон.
"Замеры на месте не выявили повышенного уровня радиации ни у самого флакона, ни в окрестностях.. Для жителей опасности нет!" - говорится в сообщении властей.
Вечером того же дня сосуд был вывезен экспертами министерства окружающей среды Баден-Вюртемберга и временно помещен на ответственное хранение. После праздников его вскроют и, при необходимости, дезактивируют и утилизируют. Только тогда станет точно известно, находилось ли внутри опасное вещество.
