https://ria.ru/20260406/poloniy-2085442701.html
В саду на юго-западе Германии нашли флакон с надписью "Полоний-210"
2026-04-06T13:59:00+03:00
в мире
баден-вюртемберг
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085501164_0:533:1521:1388_1920x0_80_0_0_d903fbf686ef462f819433ebc2ca1a4d.jpg
https://ria.ru/20260206/narkotik-2072718489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085501164_0:390:1521:1530_1920x0_80_0_0_6edfe5f1b799937dc382bff06b3c62b2.jpg
Власти сочли найденный в Германии флакон с надписью "Полоний-210" безопасным
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Обнаруженный на Пасху в немецкой земле Баден-Вюртемберг флакон с надписью "Полоний-210" не представляет угрозы, сообщила администрация города Файхинген-на-Энце.
Ранее газета Bild со ссылкой на полицию сообщила, что мужчины на юго-западе Германии
наткнулись в саду во время традиционного поиска пасхальных яиц на пластиковый флакон с надписью "Полоний-210".
"В пасхальное воскресенье около 16.30 (17.30 мск) местные жители обнаружили у себя в саду флакон с маркировкой опасного вещества. Для предотвращения возможной угрозы была объявлена радиационная тревога", - сообщили в администрации города.
Около 140 пожарных, включая многочисленных специалистов в защитных костюмах, оцепили территорию и обследовали флакон.
"Замеры на месте не выявили повышенного уровня радиации ни у самого флакона, ни в окрестностях.. Для жителей опасности нет!" - говорится в сообщении властей.
Вечером того же дня сосуд был вывезен экспертами министерства окружающей среды Баден-Вюртемберга
и временно помещен на ответственное хранение. После праздников его вскроют и, при необходимости, дезактивируют и утилизируют. Только тогда станет точно известно, находилось ли внутри опасное вещество.