Пленный рассказал о бесполезности оружия, поставляемого ВСУ из Канады

ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Канадские винтовки Colt выдают военнослужащим в 1-м отдельном штурмовом полку ВСУ, но они клинят при малейшем загрязнении, сообщил РИА Новости пленный Анатолий Деркач.
«
"Colt… В нашем полку выдавали канадское оружие", - сказал Деркач, отвечая на вопрос корреспондента агентства об оружии, выданном украинским солдатам 1-го отдельного штурмового полка ВСУ, в котором служил пленный.
2 марта, 07:03
Деркач добавил, что автомат Калашникова лучше, так как натовская винтовка при малейшем загрязнении клинит.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
22 июня 2022, 17:18