Эксперт ЖКХ рассказал, кому придется платить за отопление летом

По словам эксперта, оплата за отопление может начисляться только в отопительный сезон либо равномерно круглый год. С марта 2025 года после вступления в силу Постановления № 1176 многие регионы отказались от равномерной оплаты в пользу сезонной. Если в вашем регионе принята сезонная схема, а летом в квитанции появилась сумма за отопление — это повод обратиться в управляющую компанию.