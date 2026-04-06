Эксперт ЖКХ рассказал, кому придется платить за отопление летом

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Многие собственники жилья удивляются, когда в летних квитанциях видят строку "отопление". О том, почему так происходит и что делать, агентству “Прайм” рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам эксперта, оплата за отопление может начисляться только в отопительный сезон либо равномерно круглый год. С марта 2025 года после вступления в силу Постановления № 1176 многие регионы отказались от равномерной оплаты в пользу сезонной. Если в вашем регионе принята сезонная схема, а летом в квитанции появилась сумма за отопление — это повод обратиться в управляющую компанию.
Ключ от квартиры - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Квартировладельцев предупредили о мошенничестве под видом служб ЖКХ
31 марта, 03:18
"Информацию о текущем порядке начисления можно уточнить в вашей управляющей компании. На мой взгляд, проще всего это сделать через обращение в мобильном приложении "Госуслуги.Дом". В ответ должны будут сообщить, как в регионе начисляют плату за отопление: круглый год или только в период отопительного сезона", — пояснил Бондарь.
Летние начисления могут быть связаны с погашением старых долгов, корректировкой после сверки или техническими сбоями. Если батареи холодные, а платеж пришел, эксперт советует не игнорировать квитанцию, а запросить пояснения в управляющей организации. В большинстве случаев ошибку можно исправить, и переплачивать за тепло летом не придется.
Бизнес-встреча - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ
12 февраля, 02:17
 
