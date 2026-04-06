10:38 06.04.2026 (обновлено: 12:16 06.04.2026)
Путин поручил утвердить план восстановления объектов культурного наследия
владимир путин
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план восстановления в 2027–2030 годах находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия.
Утвержденный перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с публичным акционерным обществом "ДОМ.РФ" и исполнительными органами субъектов РФ... в рамках реализации программы "Сохранение объектов культурного наследия народов РФ" на период 2025–2045 годов утвердить план восстановления и вовлечения в хозяйственный оборот в 2027–2030 годах в каждом субъекте РФ находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (с поквартальной разбивкой и с последующей ежегодной актуализацией такой разбивки), а также обеспечить его реализацию", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 ноября 2026 года и до 1 января 2027 года, далее – один раз в квартал, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко и главы российских регионов.
Кроме того, президент поручил правительству РФ совместно с ДОМ.РФ и исполнительные органами субъектов РФ обеспечить заключение соглашений между Минкультуры России и исполнительными органами регионов по реализации плана вовлечения в хозяйственный оборот находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия. Он также поручил обеспечить заключение соглашений между Минкультуры России и исполнительными органами субъектов РФ о реализации соответствующего плана.
