Россия надеется на минимизацию угроз "Турецкому потоку", заявил Песков
13:03 06.04.2026 (обновлено: 13:33 06.04.2026)
Россия надеется на минимизацию угроз "Турецкому потоку", заявил Песков
Песков: Россия надеется на минимизацию угроз "Турецкому" и "Голубому" потокам

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия надеется, что Венгрия и Сербия будут предпринимать усилия для минимизации угроз для газопроводов, по которым транспортируется российский газ из "Турецкого потока" и "Голубого потока", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
«
"Мы надеемся, что и Венгрия, и Сербия также будут принимать меры с тем, чтобы пытаться минимизировать угрозу для этих газопроводов ("Турецкого потока" и "Голубого потока" - ред.)", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг газопроводов.
Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.
Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире.
В Сербии иностранца подозревают в попытке диверсии на "Турецком потоке"
