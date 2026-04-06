Россия надеется на минимизацию угроз "Турецкому потоку", заявил Песков
Россия надеется, что Венгрия и Сербия будут предпринимать усилия для минимизации угроз для газопроводов, по которым транспортируется российский газ из... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T13:03:00+03:00
Песков: Россия надеется на минимизацию угроз "Турецкому" и "Голубому" потокам
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия надеется, что Венгрия и Сербия будут предпринимать усилия для минимизации угроз для газопроводов, по которым транспортируется российский газ из "Турецкого потока" и "Голубого потока", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Сербии Александр Вучич
в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану
по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию
. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
«
"Мы надеемся, что и Венгрия, и Сербия также будут принимать меры с тем, чтобы пытаться минимизировать угрозу для этих газопроводов ("Турецкого потока" и "Голубого потока" - ред.)", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг газопроводов.
Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.
Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире.