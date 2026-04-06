Песков: пока неизвестно, кто пытался атаковать газопровод в Сербии
Песков: пока неизвестно, кто пытался атаковать газопровод в Сербии - РИА Новости, 06.04.2026
Песков: пока неизвестно, кто пытался атаковать газопровод в Сербии
Пока нет подлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на газопровод в Сербии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T12:59:00+03:00
2026-04-06T12:59:00+03:00
2026-04-06T13:35:00+03:00
сербия
россия
в мире, сербия, россия, дмитрий песков
В мире, Сербия, Россия, Дмитрий Песков
Песков: пока неизвестно, кто пытался атаковать газопровод в Сербии
Песков: пока нет доказательств того, кто пытался атаковать газопровод
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пока нет подлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на газопровод в Сербии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Сербии Александр Вучич
в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану
по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию
. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
«
"Мы знаем, что пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на европейской территории на эту важнейшую энергетическую артерию, которая сейчас работает в очень напряженном режиме", - сказал он журналистам, комментируя ситуация вокруг газопроводов.
Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.
Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире.