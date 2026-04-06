12:54 06.04.2026 (обновлено: 13:32 06.04.2026)
Песков назвал ситуацию вокруг "Турецкого потока" опасной
Песков назвал ситуацию вокруг "Турецкого потока" опасной
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Участки "Турецкого потока" и "Голубого потока" неоднократно подвергались атакам киевского режима, ситуация очень опасная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация потенциально очень опасная. Мы знаем, что инфраструктура, различные участки инфраструктуры и "Турецкого потока", и "Голубого потока" неоднократно подвергались атакам, атакам киевского режима", - сказал он журналистам, комментируя ситуация вокруг газопроводов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
Сийярто: Россия, Венгрия, Сербия и Турция усилят защиту "Турецкого потока"
5 апреля, 17:38
 
