США и Иран обсуждают перемирие на 45 дней, пишут СМИ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о перемирии на полтора месяца, пишет Axios со ссылкой на источники.
"США, Иран и группа посредников в регионе обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое могло бы привести к окончательному завершению войны", — говорится в публикации.
По данным портала, стороны рассматривают этот шаг как первую из двух ступеней сделки по окончанию конфликта. В этот период они будут обсуждать условия мира. При этом перемирие могут и продлить, если потребуется больше времени для переговоров. Вторая фаза подразумевает заключение соглашения по окончанию войны.
Как утверждают источники издания, вопросы о полном открытии Ормузского пролива и обладании Ираном высокообогащенного урана решат лишь в рамках окончательной сделки.
При этом, согласно публикации, посредники работают над мерами по укреплению доверия к США, продумывая действия Вашингтона, которые удовлетворили бы некоторые из требований Тегерана.
Всего, по данным портала, за последние несколько дней администрация президента Дональда Трампа сделала несколько предложений Ирану, но тот пока не принял ни одно из них. Источники издания сомневаются, что сделку удастся заключить в ближайшие 48 часов.
Накануне глава Белого дома сообщил изданию о переговорах с исламской республикой. Он предположил, что соглашение с ней возможно уже ко вторнику. Несмотря на это, Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.