В Пентагоне не исключили проведения новых спасательных миссий в Иране

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Генерал Дэн Кейн, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США, не исключил необходимости проведения новых спасательных миссий в будущем, комментируя операцию по эвакуации экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E на прошлой неделе.

"Я сохраню в тайне то, что обязан сохранить, на тот случай, если нам когда-нибудь придется сделать это снова", - сказал Кейн во время пресс-брифинга в Белом доме.