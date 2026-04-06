В Иваново пенсионер нанес нацистские символы на могилу ветерана ВОВ

БРЯНСК, 6 апр – РИА Новости. Суд в Иваново начал рассмотрение уголовного дела пенсионера, который обвиняется в нанесении нацистской символики на могилы своих родителей, один из которых – ветеран Великой Отечественной войны, сообщила региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
"Шестидесятисемилетний житель Ковровского района Владимирской области…, действуя умышленно, используя баллончики с красителями желтого и синего цвета, нанёс на памятник, установленный на могиле своей матери, а затем на надгробный камень, установленный на могиле своего отца, являвшегося участником Великой Отечественной войны, флаг Украины, и позднее поверх него красителем черного цвета - изображения запрещённой к использованию в Российской Федерации фашисткой символики", - рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело рассматривает Ивановский областной суд как суд первой инстанции, уже состоялось первое заседание. Отмечается, что пенсионеру предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения) и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично).