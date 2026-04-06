В Иваново пенсионер нанес нацистские символы на могилу ветерана ВОВ

БРЯНСК, 6 апр – РИА Новости. Суд в Иваново начал рассмотрение уголовного дела пенсионера, который обвиняется в нанесении нацистской символики на могилы своих родителей, один из которых – ветеран Великой Отечественной войны, сообщила региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.