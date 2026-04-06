Православный повар рассказал, как лучше красить яйца на Пасху

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Яйца на Пасху лучше красить в луковой шелухе, это придает им вкус и аромат, а также соответствует традиции красить яйца в красный цвет, рассказал РИА Новости шеф-повар, телеведущий, автор книг о русской кухне Максим Сырников.

Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. По традиции, в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.

"Можно красить кто как хочет, есть разные красители. Во многих странах яйца расписывают. Но мне больше нравится красить по русской традиции - в луковой шелухе, потому что, на мой взгляд, яйца становятся вкуснее и от них исходит приятный луковый аромат. И надо помнить, что по преданию пасхальное яйцо стало именно красным, и такой цвет дает шелуха", - сказал Сырников.