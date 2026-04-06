Орбан рассказал о битве сторонников и противников антироссийских санкций

БУДАПЕШТ, 6 апр — РИА Новости. В Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке идет битва из-за санкций против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Идет большая битва: отменять ли санкции против российской энергетики, учитывая глобальный кризис энергоснабжения, вызванный закрытием Ормузского пролива, приостанавливать все санкции, все ограничения и начинать импортировать всю нефть и газ, какие только можем?" — сказал он на пресс-конференции в Кишкундорожме, у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией.
"Мы требуем". Орбан сделал резонансное заявление о России
Венгрия выступает за снятие санкций, подчеркнул премьер.
Венгерский премьер полагает, что Европу ждет серьезный энергетический кризис. В ближайшее время развернется гонка за энергоносителями, подобная гонке за вакцинами и медицинским оборудованием во время пандемии COVID-19.
"Следующие несколько недель станут крайне критическим периодом для всей Европы", — уверен Орбан.
В Москве не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских нефти и газа: в условиях роста цен он попадет в новую, более сильную зависимость. Кроме того, те, кто отказались, все равно покупают российские энергоносители через посредников, но дороже.