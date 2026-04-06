Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал о битве сторонников и противников антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 06.04.2026 (обновлено: 14:00 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/orban-2085422528.html
Орбан рассказал о битве сторонников и противников антироссийских санкций
Орбан рассказал о битве сторонников и противников антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2026
Орбан рассказал о битве сторонников и противников антироссийских санкций
В Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке идет битва из-за санкций против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T12:46:00+03:00
2026-04-06T14:00:00+03:00
в мире
россия
европа
ближний восток
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
россия
европа
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, ближний восток, виктор орбан
В мире, Россия, Европа, Ближний Восток, Виктор Орбан
Орбан рассказал о битве сторонников и противников антироссийских санкций

Орбан: в Европе идет битва между сторонниками и противниками санкций против РФ

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 6 апр — РИА Новости. В Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке идет битва из-за санкций против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Идет большая битва: отменять ли санкции против российской энергетики, учитывая глобальный кризис энергоснабжения, вызванный закрытием Ормузского пролива, приостанавливать все санкции, все ограничения и начинать импортировать всю нефть и газ, какие только можем?" — сказал он на пресс-конференции в Кишкундорожме, у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией.
Венгрия выступает за снятие санкций, подчеркнул премьер.
Он добавил, что сторонники противоположной позиции считают, что не только не нужно отменять санкции против российских энергоносителей, но и следует вводить новые, несмотря на проблемы с поставками. Таким образом, заключает Орбан, эти люди ставят конфликт на Украине выше европейской энергетики.
Венгерский премьер полагает, что Европу ждет серьезный энергетический кризис. В ближайшее время развернется гонка за энергоносителями, подобная гонке за вакцинами и медицинским оборудованием во время пандемии COVID-19.
"Следующие несколько недель станут крайне критическим периодом для всей Европы", — уверен Орбан.
Операция США и Израиля против Ирана привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
В Москве не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских нефти и газа: в условиях роста цен он попадет в новую, более сильную зависимость. Кроме того, те, кто отказались, все равно покупают российские энергоносители через посредников, но дороже.
В миреРоссияЕвропаБлижний ВостокВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала