Подрыв "Турецкого потока" вписывается в действия Украины, считает Орбан

БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Венгрия не готова говорить, кто стоит за попыткой подрыва "Турецкого потока", до конца расследования, но это вписывается в ряд действий Украины, которая готова и способна на такое, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
"Пока мы не можем ответить, кто именно подготовил диверсионную акцию. Власти расследуют это дело, и, если я правильно понимаю, материалы дела уже дошли до прокуратуры с обвинением в диверсии... И я не стал бы дальше разрушать украинско-венгерские отношения, обвиняя какую-либо страну, скажем, Украину, пока у нас не будет фактов. Однако, несомненно, то, что мы сейчас наблюдаем, вписывается в цепочку событий, поскольку у украинцев есть такая возможность, и они готовы и способны на такое", - сказал Орбан на пресс-конференции в Кишкундорожме у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией.