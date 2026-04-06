11:35 06.04.2026
Орбан пошутил, что газопровод в Сербии хотели взорвать марсиане
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал домыслы о том, что попытку подрыва газопровода якобы разыграли Венгрия, Сербия и РФ, пошутив, что в этом... РИА Новости, 06.04.2026
БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал домыслы о том, что попытку подрыва газопровода якобы разыграли Венгрия, Сербия и РФ, пошутив, что в этом перечне забыли упомянуть марсиан.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
"Ещё, конечно же, марсиане", - пошутил Орбан в ответ на просьбу венгерских СМИ прокомментировать сообщения о том, что попытку подрыва газопровода на территории Сербии якобы инсценировали Венгрия, Сербия и Россия. Пресс-конференция проходит в Кишкундорожме у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией.
Венгерский премьер выступил против того, чтобы увязывать этот инцидент с выборами в парламент Венгрии в воскресенье.
"Энергетическая безопасность страны - это вопрос не предвыборной кампании, а правительства, и для этого требуется стратегическое спокойствие, не театр, не клоунада, а спокойствие и уверенность", - отметил он.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Разведка Сербии назвала страну производства взрывчатки для газопровода
5 апреля, 21:51
 
