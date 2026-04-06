Орбан пошутил, что газопровод в Сербии хотели взорвать марсиане

БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал домыслы о том, что попытку подрыва газопровода якобы разыграли Венгрия, Сербия и РФ, пошутив, что в этом перечне забыли упомянуть марсиан.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил Орбану об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию . Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.

"Ещё, конечно же, марсиане", - пошутил Орбан в ответ на просьбу венгерских СМИ прокомментировать сообщения о том, что попытку подрыва газопровода на территории Сербии якобы инсценировали Венгрия, Сербия и Россия . Пресс-конференция проходит в Кишкундорожме у станции "Турецкого пото ка" на границе с Сербией.

Венгерский премьер выступил против того, чтобы увязывать этот инцидент с выборами в парламент Венгрии в воскресенье.