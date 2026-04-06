Выход из строя "Турецкого потока" разрушит экономику Венгрии, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Газоснабжение Венгрии находится не под угрозой, но если газопровод "Турецкий поток" выйдет из строя, это разрушит венгерскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны.
"Если этот газопровод будет заблокирован, энергоснабжение Венгрии станет невозможным... Если его перекроют, венгерская экономика остановится, и сотни тысяч венгерских семей останутся без газоснабжения", - сказал Орбан на пресс-конференции в Кишкундорожме у станции "Турецкого потока" на границе с Сербией.
Премьер сообщил, что "газоснабжение Венгрии не под угрозой", но нужно "проводить необходимые проверки и обеспечивать постоянную охрану".