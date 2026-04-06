Выход из строя "Турецкого потока" разрушит экономику Венгрии, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 6 апр - РИА Новости. Газоснабжение Венгрии находится не под угрозой, но если газопровод "Турецкий поток" выйдет из строя, это разрушит венгерскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.