Опрос показал мнение испанцев по поводу отправки оружия в зоны конфликтов

МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Большая часть жителей Испании выступают против восстановления обязательной военной службы, а также не поддерживают отправку оружия и военных в зоны конфликта, свидетельствуют данные опроса института 40dB.

Согласно исследованию, против возвращения обязательной службы выступают около 60% респондентов, тогда как поддерживают эту меру около 40%.

При этом 65% опрошенных высказываются за сохранение Испании НАТО , тогда как порядка 20% поддерживают выход из альянса. Остальные затруднились с ответом.

Опрос выявил и заметный раскол по ряду вопросов внутренней политики. В частности, мнения по поводу увеличения военных расходов разделились почти поровну: около 46% выступают за рост оборонного бюджета, тогда как 45% - против. В то же время 59% испанцев поддерживают создание европейской армии.

При этом против отправки оружия в зоны конфликтов выступают 60% жителей Испании, 64% против того, чтобы направлять туда военных.