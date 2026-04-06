18:04 06.04.2026
Опрос показал мнение испанцев по поводу отправки оружия в зоны конфликтов
Опрос показал мнение испанцев по поводу отправки оружия в зоны конфликтов
https://ria.ru/20260406/opros-2085454348.html
https://ria.ru/20260406/opros-2085412260.html
Опрос показал мнение испанцев по поводу отправки оружия в зоны конфликтов

МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Большая часть жителей Испании выступают против восстановления обязательной военной службы, а также не поддерживают отправку оружия и военных в зоны конфликта, свидетельствуют данные опроса института 40dB.
Согласно исследованию, против возвращения обязательной службы выступают около 60% респондентов, тогда как поддерживают эту меру около 40%.
Посадка американского истребителя на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Опрос показал, сколько испанцев считают вероятными новые интервенции США
Вчера, 14:49
При этом 65% опрошенных высказываются за сохранение Испании в НАТО, тогда как порядка 20% поддерживают выход из альянса. Остальные затруднились с ответом.
Опрос выявил и заметный раскол по ряду вопросов внутренней политики. В частности, мнения по поводу увеличения военных расходов разделились почти поровну: около 46% выступают за рост оборонного бюджета, тогда как 45% - против. В то же время 59% испанцев поддерживают создание европейской армии.
При этом против отправки оружия в зоны конфликтов выступают 60% жителей Испании, 64% против того, чтобы направлять туда военных.
Опрос проведен 24–25 марта среди 2 тысяч совершеннолетних жителей Испании, статистическая погрешность составляет ±2,2%.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Опрос показал мнение россиян по поводу заимствования иностранных слов
Вчера, 12:06
 
