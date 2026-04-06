Опрос показал, сколько испанцев считают вероятными новые интервенции США

МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Около 80% испанцев считают вероятными новые военные интервенции США в ближайшие годы, следует из данных опроса института 40dB.
Согласно данным исследования, 40% респондентов считают такие действия "очень вероятными", еще 41% - "довольно вероятными". Кроме того, большинство опрошенных допускают, что ситуация вокруг Ирана может привести к глобальному экономическому кризису.
Опрос также показывает скептическое отношение испанцев к военной политике Вашингтона: более половины респондентов выступают против того, чтобы Испания оказывала военную поддержку США и Израилю в конфликте с Ираном.
В целом испанское общество демонстрирует критическое восприятие глобальных угроз. Согласно опросу, 81% респондентов считают президента США Дональда Трампа "довольно большой" или "очень большой" угрозой миру, что делает его самым опасным политическим актором в восприятии испанцев.
Опрос был проведён среди 2 тысяч совершеннолетних жителей Испании c 24 по 25 марта с погрешностью плюс-минус 2,2%.