12:06 06.04.2026
Опрос показал мнение россиян по поводу заимствования иностранных слов
© РИА Новости / Максим Богодвид | Учебник русского языка
Учебник русского языка - РИА Новости, 06.04.2026
Учебник русского языка . Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) россиян полагают, что не нужно в русский язык заимствовать иностранные слова, вместо этого стоит вводить свои термины, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Более четверти (28%) респондентов считают, что в русский язык нужно заимствовать иностранные слова, которые активно используются во всем мире, 61% уверены, что этого делать не стоит, а наоборот, надо использовать слова русского языка и вводить свои термины.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
СМИ: в Эстонии разрешат обучение на русском языке из-за нехватки учителей
31 марта, 10:57
Около половины (48%) опрошенных ответили, что в повседневной жизни вообще не используют иностранные слова, 28% делают это каждый день, по 7% - 3-4 раза в неделю и 1-2 раза в неделю, 3% один раз в 2-3 недели.
По словам 12% россиян, их раздражает злоупотребление иностранными терминами и они этого не скрывают, 17% опрошенных не нравится, когда чрезмерно используют иностранные слова, но они не высказывают раздражения, 48% относятся к этому спокойно, 22% сказали, что не замечают злоупотребление иностранной лексикой.
Шесть из десяти (61%) респондентов скорее положительно относятся к закону о вывесках на русском языке, 16% относятся к новым правилам скорее отрицательно, 22% - безразлично.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
ПМР предложила Молдавии придать государственный статус русскому языку
25 марта, 03:08
Большая часть (67%) опрошенных сообщили, что не употребляют в речи слова и обороты, которые длительное время не использовались, 14% отметили, что при обращении к другим стали использовать слова "сударь" или "сударыня", 5% говорят "доколе", 2% - "барышня".
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 марта 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Книги - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Слово "хоббихорсинг" может войти в словарь русского языка, считает лингвист
24 марта, 04:08
 
