Опрос показал мнение россиян по поводу заимствования иностранных слов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) россиян полагают, что не нужно в русский язык заимствовать иностранные слова, вместо этого стоит вводить свои термины, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Более четверти (28%) респондентов считают, что в русский язык нужно заимствовать иностранные слова, которые активно используются во всем мире, 61% уверены, что этого делать не стоит, а наоборот, надо использовать слова русского языка и вводить свои термины.

Около половины (48%) опрошенных ответили, что в повседневной жизни вообще не используют иностранные слова, 28% делают это каждый день, по 7% - 3-4 раза в неделю и 1-2 раза в неделю, 3% один раз в 2-3 недели.

По словам 12% россиян, их раздражает злоупотребление иностранными терминами и они этого не скрывают, 17% опрошенных не нравится, когда чрезмерно используют иностранные слова, но они не высказывают раздражения, 48% относятся к этому спокойно, 22% сказали, что не замечают злоупотребление иностранной лексикой.

Шесть из десяти (61%) респондентов скорее положительно относятся к закону о вывесках на русском языке, 16% относятся к новым правилам скорее отрицательно, 22% - безразлично.

Большая часть (67%) опрошенных сообщили, что не употребляют в речи слова и обороты, которые длительное время не использовались, 14% отметили, что при обращении к другим стали использовать слова "сударь" или "сударыня", 5% говорят "доколе", 2% - "барышня".