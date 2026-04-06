Опрос показал мнение россиян по поводу заимствования иностранных слов
2026-04-06T12:06:00+03:00
https://ria.ru/20260331/tallin-2083958879.html
https://ria.ru/20260325/yazyk-2082742682.html
https://ria.ru/20260324/slovar-2082528944.html
ВЦИОМ: 61% россиян считают, что не нужно заимствовать иностранные слова
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) россиян полагают, что не нужно в русский язык заимствовать иностранные слова, вместо этого стоит вводить свои термины, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Более четверти (28%) респондентов считают, что в русский язык нужно заимствовать иностранные слова, которые активно используются во всем мире, 61% уверены, что этого делать не стоит, а наоборот, надо использовать слова русского языка и вводить свои термины.
Около половины (48%) опрошенных ответили, что в повседневной жизни вообще не используют иностранные слова, 28% делают это каждый день, по 7% - 3-4 раза в неделю и 1-2 раза в неделю, 3% один раз в 2-3 недели.
По словам 12% россиян, их раздражает злоупотребление иностранными терминами и они этого не скрывают, 17% опрошенных не нравится, когда чрезмерно используют иностранные слова, но они не высказывают раздражения, 48% относятся к этому спокойно, 22% сказали, что не замечают злоупотребление иностранной лексикой.
Шесть из десяти (61%) респондентов скорее положительно относятся к закону о вывесках на русском языке, 16% относятся к новым правилам скорее отрицательно, 22% - безразлично.
Большая часть (67%) опрошенных сообщили, что не употребляют в речи слова и обороты, которые длительное время не использовались, 14% отметили, что при обращении к другим стали использовать слова "сударь" или "сударыня", 5% говорят "доколе", 2% - "барышня".
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 7 марта 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.