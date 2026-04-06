Министр обороны Белоруссии ознакомил генсека ОДКБ с обстановкой в регионе

МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ознакомил генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбека Масадыкова с военно-политической обстановкой в регионе и проинформировал о подготовке учений ОДКБ, сообщила пресс-служба военного ведомства.
"В ходе встречи глава оборонного ведомства Беларуси ознакомил генерального секретаря ОДКБ с текущей военно-политической обстановкой в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, а также проинформировал об основных мероприятиях оперативной и боевой подготовки, спланированных на территории Республики Беларусь в текущем году, а именно: командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2026", специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", - говорится в сообщении.
Утром в понедельник генсека ОДКБ принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, состоялась также встреча Масадыкова с госсекретарем Совета Безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.