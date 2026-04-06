Министр обороны Белоруссии ознакомил генсека ОДКБ с обстановкой в регионе

МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ознакомил генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбека Масадыкова с военно-политической обстановкой в регионе и проинформировал о подготовке учений ОДКБ, сообщила пресс-служба военного ведомства.