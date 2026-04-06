Международное право перестало работать, заявил генсек ОДКБ

МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что международное право перестало работать, работает право сильного, но нужно садиться и договариваться ради недопущения военных конфликтов.

Он подчеркнул, что военные конфликты нельзя допускать.

"В военных конфликтах зачастую заинтересованы те, кто зарабатывают деньги на этом. Военные конфликты не должны происходить, мы должны решать (спорные вопросы для их предотвращения – ред.)", - продолжил генсек.