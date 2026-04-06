16:44 06.04.2026 (обновлено: 17:09 06.04.2026)
Международное право перестало работать, заявил генсек ОДКБ
Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что международное право перестало работать, работает право сильного, но нужно садиться и договариваться ради недопущения РИА Новости, 06.04.2026
МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что международное право перестало работать, работает право сильного, но нужно садиться и договариваться ради недопущения военных конфликтов.
"Вы знаете, 2026-й год показал, что… международное право перестало работать, что сейчас работает право сильного", - сказал генсек в интервью телеканалу "Первый информационный". Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале телеканала.
"Я думаю, эти времена должны пройти. Здравый смысл у руководителей государств - не только на нашем евразийском континенте, но и в Африке, в Америке, в Южной Азии - придет, и люди поймут, что нужно садиться и разговаривать, потому что другого решения нет", - подчеркнул Масадыков.
Он подчеркнул, что военные конфликты нельзя допускать.
"В военных конфликтах зачастую заинтересованы те, кто зарабатывают деньги на этом. Военные конфликты не должны происходить, мы должны решать (спорные вопросы для их предотвращения – ред.)", - продолжил генсек.
Он обратил внимание на недопустимость ряда недавно произошедших событий. "Похищение президента (речь о Венесуэле – ред.), нападение на ту или иную страну под разными причинами, - это, конечно, нарушение международного права. Нужно совершенно четко об этом сказать", - заявил Масадыков.
Однако он обратил внимание, что "у каждой страны есть своя правда, своя причина". "Для этого, наверное, мы в мире должны садиться и разговаривать как можно чаще. Может быть, мы тоже поймем какие-то причины, которые для нас непонятны. Но в любом случае, я считаю, что нарушение норм международного права неприемлемо. И мы должны рано или поздно прийти к тому, чтобы мир начал уходить от двойных стандартов и придерживаться этих норм (международного права – ред.) все вместе", - подчеркнул генсек ОДКБ.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности по вмененным американской юстицией статьям.
