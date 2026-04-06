Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/odkb-2085449391.html
В ОДКБ могут рассчитывать на Белоруссию, заявил Лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081985647_0:5:1724:975_1920x0_80_0_0_c3adbad74d142cdb979f83f721fa72fe.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081985647_209:0:1516:980_1920x0_80_0_0_8d30c9d1ec1011b834222a24bae23469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лукашенко: в ОДКБ могут всегда рассчитывать на Белоруссию.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, чтом
Белорусский президент в понедельник в Минске провел встречу с новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.
Ален Симонян - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
"Вы на нас можете всегда рассчитывать", - сказал Лукашенко он на встрече. Слова белорусского президента приводит агентство Белта.
Лукашенко отметил колоссальный профессиональный и жизненный опыт Масадыкова, который ранее занимал различные ответственные посты, включая международные структуры, был заместителем руководителя аппарата ОДКБ.
"Вы знаете, что белорусская сторона вашу кандидатуру однозначно поддержала. Мы прекрасно понимаем: вы человек опытный, знаете постсоветское пространство, но вы хорошо знаете и Запад", - отметил белорусский президент. Он выразил надежду, что и идеологически, и организационно, новый генсек - человек, который может руководить аппаратом ОДКБ и "здорово подсказывать и помогать по основным направлениям деятельности ОДКБ".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
В свою очередь Масадыков поблагодарил за встречу и поддержку, оказанную белорусской стороной при назначении его на пост генерального секретаря ОДКБ.
"Встреча с вами для меня очень важна, чтобы понять, как выстраивать работу в Секретариате ОДКБ. Вы абсолютно правильно заметили, что очень много сложных вопросов и необходимо нам сообща двигаться как во внешнеполитическом плане, так и по военной составляющей наших стран", - сказал он.
Генсек заметил, что есть вопросы, которые надо обсуждать. "Это внешнеполитические наши инициативы, позиции наших государств. Но, я думаю, что движение вперед должно быть однозначно. В это турбулентное время мы можем справиться только общими усилиями", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала