В ОДКБ могут рассчитывать на Белоруссию, заявил Лукашенко
2026-04-06T14:28:00+03:00
Лукашенко: в ОДКБ могут всегда рассчитывать на Белоруссию.
МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, чтом
Белорусский президент в понедельник в Минске
провел встречу с новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.
"Вы на нас можете всегда рассчитывать", - сказал Лукашенко
он на встрече. Слова белорусского президента приводит агентство Белта
.
Лукашенко отметил колоссальный профессиональный и жизненный опыт Масадыкова, который ранее занимал различные ответственные посты, включая международные структуры, был заместителем руководителя аппарата ОДКБ
.
"Вы знаете, что белорусская сторона вашу кандидатуру однозначно поддержала. Мы прекрасно понимаем: вы человек опытный, знаете постсоветское пространство, но вы хорошо знаете и Запад", - отметил белорусский президент. Он выразил надежду, что и идеологически, и организационно, новый генсек - человек, который может руководить аппаратом ОДКБ и "здорово подсказывать и помогать по основным направлениям деятельности ОДКБ".
В свою очередь Масадыков поблагодарил за встречу и поддержку, оказанную белорусской стороной при назначении его на пост генерального секретаря ОДКБ.
"Встреча с вами для меня очень важна, чтобы понять, как выстраивать работу в Секретариате ОДКБ. Вы абсолютно правильно заметили, что очень много сложных вопросов и необходимо нам сообща двигаться как во внешнеполитическом плане, так и по военной составляющей наших стран", - сказал он.
Генсек заметил, что есть вопросы, которые надо обсуждать. "Это внешнеполитические наши инициативы, позиции наших государств. Но, я думаю, что движение вперед должно быть однозначно. В это турбулентное время мы можем справиться только общими усилиями", - заявил он.