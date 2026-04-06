В ОДКБ могут рассчитывать на Белоруссию, заявил Лукашенко

МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что

Белорусский президент в понедельник в Минске провел встречу с новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.

"Вы на нас можете всегда рассчитывать", - сказал Лукашенко он на встрече. Слова белорусского президента приводит агентство Белта

Лукашенко отметил колоссальный профессиональный и жизненный опыт Масадыкова, который ранее занимал различные ответственные посты, включая международные структуры, был заместителем руководителя аппарата ОДКБ

"Вы знаете, что белорусская сторона вашу кандидатуру однозначно поддержала. Мы прекрасно понимаем: вы человек опытный, знаете постсоветское пространство, но вы хорошо знаете и Запад", - отметил белорусский президент. Он выразил надежду, что и идеологически, и организационно, новый генсек - человек, который может руководить аппаратом ОДКБ и "здорово подсказывать и помогать по основным направлениям деятельности ОДКБ".

В свою очередь Масадыков поблагодарил за встречу и поддержку, оказанную белорусской стороной при назначении его на пост генерального секретаря ОДКБ.

"Встреча с вами для меня очень важна, чтобы понять, как выстраивать работу в Секретариате ОДКБ. Вы абсолютно правильно заметили, что очень много сложных вопросов и необходимо нам сообща двигаться как во внешнеполитическом плане, так и по военной составляющей наших стран", - сказал он.