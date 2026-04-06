В Белгороде предложили подход к терапии опасного осложнения у новорожденных

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новый подход к лечению повреждения мозга новорожденных, вызванного нехваткой кислорода и ухудшением кровообращения при родах, предложили ученые НИУ БелГУ. Терапия основана на использовании аналогов гормона, стимулирующего выработку красных кровяных телец при низких уровнях кислорода. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Results in Pharmacology .

Повреждение головного мозга, которое развивается в первые часы жизни младенца при родовых осложнениях, называется гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ). Причиной заболевания становятся нехватка кислорода (гипоксия), нарушения кровоснабжения (ишемия), а последствиями – неврологические расстройства: детский церебральный паралич, судороги, нарушения рефлексов и координации движений, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).

Они отметили, что среди доношенных детей гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) встречается у 15–30 младенцев на 10 тысяч. Среди недоношенных — 600 случаев на десять тысяч детей. Эти данные делают ГИЭ одной из главных причин повреждения центральной нервной системы при родах и последующих нейропсихологических нарушений развития у детей, рассказали в университете.

По результатам доклинического исследования ученые НИУ БелГУ доказали, что лечение ГИЭ возможно с помощью вещества эпобис, очень похожего по структуре на эритропоэтин, который регулирует ответ организма на нехватку кислорода, усиливая выработку красных кровяных телец (эритроцитов).

"Как при легкой, так и при умеренной ГИЭ эпобис обеспечивал наиболее стабильную нейропротекцию (уменьшил последствия заболевания. — Прим. ред.), улучшая двигательно-координационные функции и неврологические исходы", — отметил профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ БелГУ Михаил Корокин.

В ходе экспериментов на лабораторных животных ученые установили, что при применении эпобиса восстанавливалась двигательная координация и уменьшалось проявление неврологических симптомов. Также соединение воздействовало на первопричину ГИЭ – воспаление головного мозга.