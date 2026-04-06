В Белгороде предложили подход к терапии опасного осложнения у новорожденных
09:00 06.04.2026
В Белгороде предложили подход к терапии опасного осложнения у новорожденных
В Белгороде предложили подход к терапии опасного осложнения у новорожденных
Новый подход к лечению повреждения мозга новорожденных, вызванного нехваткой кислорода и ухудшением кровообращения при родах, предложили ученые НИУ БелГУ... РИА Новости, 06.04.2026
В Белгороде предложили подход к терапии опасного осложнения у новорожденных

Ученые БелГУ нашли новый способ спасать мозг новорожденных после гипоксии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новый подход к лечению повреждения мозга новорожденных, вызванного нехваткой кислорода и ухудшением кровообращения при родах, предложили ученые НИУ БелГУ. Терапия основана на использовании аналогов гормона, стимулирующего выработку красных кровяных телец при низких уровнях кислорода. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Results in Pharmacology.
Повреждение головного мозга, которое развивается в первые часы жизни младенца при родовых осложнениях, называется гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ). Причиной заболевания становятся нехватка кислорода (гипоксия), нарушения кровоснабжения (ишемия), а последствиями – неврологические расстройства: детский церебральный паралич, судороги, нарушения рефлексов и координации движений, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).
Они отметили, что среди доношенных детей гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) встречается у 15–30 младенцев на 10 тысяч. Среди недоношенных — 600 случаев на десять тысяч детей. Эти данные делают ГИЭ одной из главных причин повреждения центральной нервной системы при родах и последующих нейропсихологических нарушений развития у детей, рассказали в университете.
По результатам доклинического исследования ученые НИУ БелГУ доказали, что лечение ГИЭ возможно с помощью вещества эпобис, очень похожего по структуре на эритропоэтин, который регулирует ответ организма на нехватку кислорода, усиливая выработку красных кровяных телец (эритроцитов).
© Фото : НИУ БелГУ
Изучение скорости перфузии тканей мыши
Изучение скорости перфузии тканей мыши
Изучение скорости перфузии тканей мыши
"Как при легкой, так и при умеренной ГИЭ эпобис обеспечивал наиболее стабильную нейропротекцию (уменьшил последствия заболевания. — Прим. ред.), улучшая двигательно-координационные функции и неврологические исходы", — отметил профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ БелГУ Михаил Корокин.
В ходе экспериментов на лабораторных животных ученые установили, что при применении эпобиса восстанавливалась двигательная координация и уменьшалось проявление неврологических симптомов. Также соединение воздействовало на первопричину ГИЭ – воспаление головного мозга.
"Эпобис, использованный в исследовании, считается перспективным кандидатом для терапии ГИЭ, поскольку он воспроизводит тканезащитные эффекты гормона эритропоэтина, при этом не обладая гемопоэтическими эффектами", — добавил Корокин, подчеркнув, что эпобис не вызывает гематологические осложнения, включая тромбоз.
 
