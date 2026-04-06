МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. НАТО может оказаться втянута в ядерную войну из-за Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала.
"НАТО пытается расширить свое влияние или, по крайней мере, втянуть Украину в свою орбиту. И, когда русские говорят: "Ну, знаете, это для нас экзистенциальная угроза", у нас хватает наглости игнорировать их. Просто невероятно, что мы оказались в этой ситуации. И после выхода из холодной войны, избежав ядерного уничтожения, теперь мы, по сути, вернулись к тому же самому, настаивая на том, что Украина должна находиться в военном блоке времен холодной войны", — сказал он.
По его мнению, Украина будет одной из самых глупых причин, из-за которых Запад окажется втянут в ядерную войну.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.