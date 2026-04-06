На востоке Москвы сотрудник алкомаркета выстрелил в посетителя в потасовке - РИА Новости, 06.04.2026
16:49 06.04.2026 (обновлено: 19:40 06.04.2026)
На востоке Москвы сотрудник алкомаркета выстрелил в посетителя в потасовке
МВД: на востоке Москвы сотрудник алкомаркета выстрелил в посетителя в потасовке

© Петровка, 38/MAXКадр видео с дракой сотрудника алкомаркета и двух посетителей
Кадр видео с дракой сотрудника алкомаркета и двух посетителей
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сотрудник магазина в ходе драки с посетителями несколько раз выстрелил в одного из них из травматического оружия на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В полицию обратился москвич и сообщил, что после конфликта с работником магазина на улице Дмитриевского вместе с братом вернулся туда, между гражданами произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку.
"В ходе конфликта злоумышленник нанес заявителю удары по лицу и несколько раз выстрелил из травматического оружия в область бедра. Пострадавший обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Согласно заключению медиков, здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести.
Согласно видео, опубликованному на сайте столичного главка МВД РФ, конфликт произошел в одном из столичных алкомаркетов. На кадрах видно, как посетитель пытается пнуть работника магазина, после чего между мужчинами начинается драка.
Участковый задержал подозреваемого по месту жительства на улице Дмитриевского - им оказался 30-летний уроженец Белгородской области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
