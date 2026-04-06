https://ria.ru/20260406/mvd-2085487623.html
На востоке Москвы сотрудник алкомаркета выстрелил в посетителя в потасовке
Сотрудник магазина в ходе драки с посетителями несколько раз выстрелил в одного из них из травматического оружия на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T16:49:00+03:00
происшествия
россия
москва
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085532999_6:0:2557:1435_1920x0_80_0_0_8364935ebf82d03b0d07fedec422eaab.png
https://ria.ru/20260406/suitsid-2085478935.html
https://ria.ru/20260406/arest-2085468560.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085532999_644:0:2557:1435_1920x0_80_0_0_5cbd950e7badbe96383858d00a87740f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Происшествия, Россия, Москва, Белгородская область
МВД: на востоке Москвы сотрудник алкомаркета выстрелил в посетителя в потасовке
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сотрудник магазина в ходе драки с посетителями несколько раз выстрелил в одного из них из травматического оружия на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В полицию обратился москвич и сообщил, что после конфликта с работником магазина на улице Дмитриевского вместе с братом вернулся туда, между гражданами произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку.
"В ходе конфликта злоумышленник нанес заявителю удары по лицу и несколько раз выстрелил из травматического оружия в область бедра. Пострадавший обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении
Согласно заключению медиков, здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести.
Согласно видео, опубликованному на сайте столичного главка МВД РФ, конфликт произошел в одном из столичных алкомаркетов. На кадрах видно, как посетитель пытается пнуть работника магазина, после чего между мужчинами начинается драка.
Участковый задержал подозреваемого по месту жительства на улице Дмитриевского - им оказался 30-летний уроженец Белгородской области
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ
"Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.