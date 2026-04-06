Мужчина отобрал телефон у москвича и получил ножевое ранение

Инцидент произошел минувшей ночью у станции метро "Орехово". Конфликт начался с грабежа: один мужчина отнял у другого мобильный телефон.

"Владелец телефона в ответ достал нож и ударил обидчика в живот. Сам тоже пострадал — получил порез щеки", — говорится в релизе.

Пострадавшего с проникающим ранением живота доставили в больницу. Медики считают вред для его здоровья тяжким.

Полицейские изучили записи с камер и за сутки задержали обоих — жителей столицы 45 и 59 лет. Против них возбудили уголовные дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Грабеж".