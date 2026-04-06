В МВД предупредили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене личных данных
Штраф до 2 тысяч рублей грозит водителю за неуведомление госавтоинспекции в течение десяти дней о смене фамилии, имени, отчества и прописки, рассказали РИА... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T02:24:00+03:00
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Штраф до 2 тысяч рублей грозит водителю за неуведомление госавтоинспекции в течение десяти дней о смене фамилии, имени, отчества и прописки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России.
Министерство подчеркнуло, что автовладелец обязан обратиться в подразделение госавтоинспекции для изменения регистрационные данных, связанных со сменой ФИО и места жительства, в десятидневный срок после переезда на новое место. Если же водитель этого не сделает, ему грозит административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ
(нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок), уточнила пресс-служба.
«
"Санкции предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении МВД.
Пресс-служба добавила, что управление транспортом без внесения изменений в регистрационные данные считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), что влечет административный штраф в размере от 500 до 800 рублей.