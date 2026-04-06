Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене личных данных - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/mvd-2085352746.html
В МВД предупредили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене личных данных
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570840266_0:170:3033:1876_1920x0_80_0_0_c416913ba8f382c6ec17d7aa8977e3e5.jpg
https://ria.ru/20260327/mvd-2083180461.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570840266_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_6b2614a578813cbb76accfbd39880540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Штраф до 2 тысяч рублей грозит водителю за неуведомление госавтоинспекции в течение десяти дней о смене фамилии, имени, отчества и прописки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России.
Министерство подчеркнуло, что автовладелец обязан обратиться в подразделение госавтоинспекции для изменения регистрационные данных, связанных со сменой ФИО и места жительства, в десятидневный срок после переезда на новое место. Если же водитель этого не сделает, ему грозит административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ (нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок), уточнила пресс-служба.
«
"Санкции предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении МВД.
Пресс-служба добавила, что управление транспортом без внесения изменений в регистрационные данные считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), что влечет административный штраф в размере от 500 до 800 рублей.
Водительское удостоверение
Водители должны уведомлять ГАИ о смене персональных данных, заявили в МВД
27 марта, 02:26
 
ОбществоРоссияШтрафыГАИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала