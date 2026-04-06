Туроператор заявил об ожидании отраслью продления безвиза с Китаем

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Продление безвизового режима для россиян со стороны Китая является ожидаемым решением, туротрасль РФ надеется на взаимные действия от российских властей, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на неназванного собеседника в МИД РФ написала, что Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год.

"Продление безвизового режима для россиян со стороны Китая - это логичный и ожидаемый шаг, и мы надеемся на взаимные действия со стороны российских властей", - сказал Мурадян

По его словам, число туристических поездок россиян в Китай в 2025 году выросло на 34% и составило 1,36 миллиона визитов, однако этот показатель не включает жителей приграничных с Китаем регионов, которые пересекают границу по земле.

При этом статистика по турпотоку из России в Китай за первый квартал 2026 года еще не обнародована. "Но нет никаких сомнений, что рост к цифрам аналогичного периода предыдущего года будет не ниже 30%", - подчеркнул собеседник агентства.

Мурадян также отметил, что самый высокий показатель по турпотоку из России в Китай в 2025 году был продемонстрирован именно в четвертом квартале, когда начал действовать безвизовый режим. "Таким образом, уже сейчас, спустя полгода после запуска безвизового режима мы видим очень сильный позитивный эффект для туристического рынка", - сказал он.

При этом Мурадян напомнил, что россияне и раньше могли въезжать без виз на остров Хайнань , который является очень популярным пляжным курортом, по популярности сопоставимым, например, с Вьетнамом . "Однако отмена виз для остальной части Китая позволила российским туроператорам разрабатывать и массово предлагать российским туристам интересные туристические маршруты по материковому Китаю", - сказал он.

Как подчеркнул эксперт, это позволило не только глубоко погрузиться в традиции и культуру Китая, но и обеспечило высокий уровень возвратности среди туристов. "И продление безвизового режима будет этому сильно способствовать", - заключил он.