В Москве погасили почтовую карточку в честь экологической премии
18:58 06.04.2026
В Москве погасили почтовую карточку в честь экологической премии
В Москве погасили почтовую карточку в честь экологической премии
В Москве погасили почтовую карточку в честь экологической премии

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В столице состоялась торжественная церемония гашения художественной почтовой карточки Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.
Как уточнила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, открытка, выпущенная "Почтой России" тиражом тысяча экземпляров, приурочена к пятилетию премии Росприроднадзора и завершению VI сезона. Карточка призвана подчеркнуть важность личного вклада каждого человека в сохранение окружающей среды. На ее лицевой стороне изображен логотип премии – белые медведи, которые за годы существования проекта стали символом экологического движения среди детей и молодежи более чем в 100 странах мира.
Гашение выполнили специально изготовленным художественным штемпелем. Погашенная карточка приобретает филателистическую и музейную ценность.
"Премия "Экология – дело каждого" за пять лет объединила сотни тысяч людей, неравнодушных к защите природы. Открытка стала символом нашей общей заботы об окружающем мире. Вот такая милая карточка с серьезным для человечества посланием разлетится по самым отдаленным уголкам страны. И каждый, кто получит такую открытку – получит и частичку нашей общей ответственности за природу. Спасибо "Почте России" за такую возможность и поддержку инициатив бережного отношения к природе", – сказала Радионова, ее слова приводятся в пресс-релизе.
Она добавила, что художественная карточка – это не просто сувенир, а инструмент продвижения экологических инициатив. Она отражает идею личной ответственности каждого гражданина за сохранение природы. Вручение открытки может стать первым шагом для знакомства с проектом Росприроднадзора. Участники премии "Экология – дело каждого" могут отправить ее друзьям и поделиться своими достижениями – написать, сколько в этом году они сдали килограммов макулатуры или пластиковых крышечек и призвать других присоединиться к экоинициативам в новом сезоне. Открытки можно использовать для поздравлений, добрых пожеланий или благодарностей. Все желающие смогут приобрести карточку в отделениях "Почты России".
Российская певица, член жюри премии "Экология – дело каждого" Юлианна Караулова отметила, что для нее большая честь быть участником церемонии и содействовать продвижению экологической культуры в России.
Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За шесть сезонов поступили сотни тысяч экологических работ из более чем 100 государств. Ежегодно участвуют все регионы России.
Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции почти в 200 лучших вузов страны. Так, в 2025 году РУДН предоставил возможность авторам лучших экопроектов побороться за 12 целевых мест и в будущем стать специалистами Росприроднадзора. Уже более 700 детей поощрены путевками в оздоровительные центры на Байкале, Черном и Японском морях.
 
