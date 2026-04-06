На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины в чемодане

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В районе Алтуфьевского шоссе в Москве нашли чемодан с телом мужчины, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и дактилоскопическую.