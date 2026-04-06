В Москве приступили к промывке театрального фонтана у Большого театра
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации театрального фонтана у Большого театра в центре столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T13:00:00+03:00
Театральный фонтан у Большого театра в Москве начали готовить к открытию сезона
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации театрального фонтана у Большого театра в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в конце апреля, проводим масштабные работы по расконсервации и промывке театрального фонтана у Большого театра. Он находится на одноименной площади перед главным входом в Большой театр", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что работы проведет бригада из четырех человек, будет задействована поливомоечная техника.
"С помощью щеток тщательно очистим чаши, вазы и другие части сооружения, после чего промоем гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством. Перед запуском фонтанного комплекса будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что театральный фонтан был комплексно реконструирован в 1997 году к 850-летию Москвы. По его словам, сооружению добавили две дополнительные боковые чаши, привели в порядок сквер, где он находится.