В Москве приступили к промывке театрального фонтана у Большого театра

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации театрального фонтана у Большого театра в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в конце апреля, проводим масштабные работы по расконсервации и промывке театрального фонтана у Большого театра. Он находится на одноименной площади перед главным входом в Большой театр", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что работы проведет бригада из четырех человек, будет задействована поливомоечная техника.

"С помощью щеток тщательно очистим чаши, вазы и другие части сооружения, после чего промоем гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством. Перед запуском фонтанного комплекса будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы", - добавил он.