В Москве бесплатно заменят около 200 тысяч счетчиков электроэнергии - РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T12:55:00+03:00
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосэнергосбыт
Около 200 тысяч счетчиков электроэнергии заменят в Москве в этом году
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства бесплатно заменят около 200 тысяч счетчиков электроэнергии в жилых домах в Москве в этом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим около 200 тысяч приборов. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет.
"Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что о дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов.
С графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "График бесплатной замены ПУ", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.