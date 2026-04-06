Членов семей участников СВО учат распознавать мошенников

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Членов семей участников СВО учат открывать счета, распоряжаться выплатами и распознавать мошенников в рамках программы "Финансовая опора для семей Героев", сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Парламентской газете". "Мы не можем оставлять семьи один на один с этим. Поэтому кроме принятия целого пакета законов, призванных защитить граждан от мошенников, мы запустили образовательную программу "Финансовая опора для семей Героев". Мы учим открывать счета, распоряжаться выплатами и, главное, распознавать мошенников", - сказала Кузнецова

Вице-спикер палаты уточила, что лекции в онлайн-формате прошли в 89 регионах, и спрос на них колоссальный.