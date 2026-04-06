В Госдуме призвали ограничить доступ Украины к морю

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя атаку ВСУ на российский сухогруз типа "Волго-Балт" с пшеницей в Азовском море, заявил о необходимости полностью перекрыть все движение морских судов с Украины.
"Они продолжают атаковать любые российские плавсредства, до которых могут дотянуться. Атакуют их и в Азовском море, и в Черном море, и в Средиземном море. Они готовы совершать эти террористические акты, по всей видимости, везде. С террористами вести переговоры всегда очень трудно. И подчас единственное, что действует, - это жесткость. Здесь должны быть предприняты соответствующие меры", - сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Как подчеркнул депутат, на подобные действия отвечают мерами, которые кратно сильнее - "если ответа не происходит, то происходят дальнейшие действия".
"Считаю, что нужно полностью перекрыть все движение морских судов с Украины... Предупредив Украину, что будут предприниматься еще более жесткие меры. Я думаю, только такой сверхадекватный ответ остановит действия террористов", - заключил Чепа.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сухогруз типа "Волго-Балт", атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба ещё двух человек остается неизвестной.
ВСУ атаковали сухогруз, затонувший в Азовском море
5 апреля, 19:22