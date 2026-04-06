В Госдуме призвали ограничить доступ Украины к морю - РИА Новости, 06.04.2026
13:17 06.04.2026 (обновлено: 13:19 06.04.2026)
В Госдуме призвали ограничить доступ Украины к морю
В Госдуме призвали ограничить доступ Украины к морю - РИА Новости, 06.04.2026
В Госдуме призвали ограничить доступ Украины к морю
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя атаку ВСУ на российский сухогруз типа "Волго-Балт" с пшеницей... РИА Новости, 06.04.2026
украина
азовское море
госдума рф
https://ria.ru/20260406/druzenko-2085386678.html
https://ria.ru/20260405/sukhogruz-2085319788.html
украина
азовское море
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085488986_0:15:1920:1455_1920x0_80_0_0_563d0f53e255a153b5163281e6a2d1a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, азовское море, госдума рф
Украина, Азовское море, Госдума РФ
В Госдуме призвали ограничить доступ Украины к морю

Депутат Чепа: необходимо перекрыть все движение морских судов с Украины

CC BY-SA 4.0 / ИринаЯ / Волго-Балт Сухогруз типа "Волго-Балт"
Сухогруз типа Волго-Балт - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
CC BY-SA 4.0 / ИринаЯ / Волго-Балт
Сухогруз типа "Волго-Балт". Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя атаку ВСУ на российский сухогруз типа "Волго-Балт" с пшеницей в Азовском море, заявил о необходимости полностью перекрыть все движение морских судов с Украины.
"Они продолжают атаковать любые российские плавсредства, до которых могут дотянуться. Атакуют их и в Азовском море, и в Черном море, и в Средиземном море. Они готовы совершать эти террористические акты, по всей видимости, везде. С террористами вести переговоры всегда очень трудно. И подчас единственное, что действует, - это жесткость. Здесь должны быть предприняты соответствующие меры", - сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
Вчера, 10:13
Как подчеркнул депутат, на подобные действия отвечают мерами, которые кратно сильнее - "если ответа не происходит, то происходят дальнейшие действия".
"Считаю, что нужно полностью перекрыть все движение морских судов с Украины... Предупредив Украину, что будут предприниматься еще более жесткие меры. Я думаю, только такой сверхадекватный ответ остановит действия террористов", - заключил Чепа.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сухогруз типа "Волго-Балт", атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба ещё двух человек остается неизвестной.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
ВСУ атаковали сухогруз, затонувший в Азовском море
5 апреля, 19:22
 
УкраинаАзовское мореГосдума РФ
 
 
