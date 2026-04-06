В Госдуме призвали ограничить доступ Украины к морю

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя атаку ВСУ на российский сухогруз типа "Волго-Балт" с пшеницей в Азовском море, заявил о необходимости полностью перекрыть все движение морских судов с Украины.