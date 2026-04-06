Дефицит платежного баланса Молдавии достиг рекорда, считает эксперт

КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Дефицит текущего счета платежного баланса Молдавии в 2025 году вырос до рекордных 4 миллиардов долларов, это в 2,4 раза больше уровня 2021 года, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Он заявил, что гранты правительству и переводы гражданам из-за рубежа не смогли исправить ситуацию. В результате дефицит текущего счета платежного баланса в минувшем году достиг 19,7% ВВП. Эксперт напомнил, что такие же показатели были у экономики Молдавии в 1998 году, когда в результате внешнего шока в течение короткого периода времени резко выросла инфляция - с 11% в 1997 году до 44% в 1999 году. Это привело к обесцениванию нацвалюты, сокращению ВВП и другим тяжелым последствиям.