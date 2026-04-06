https://ria.ru/20260406/moldaviya-2085383531.html
Дефицит платежного баланса Молдавии достиг рекорда, считает эксперт
2026-04-06T09:58:00+03:00
экономика
молдавия
россия
ближний восток
владимир головатюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg
https://ria.ru/20260405/moldavija-2085297381.html
https://ria.ru/20260406/moldaviya-2085377266.html
молдавия
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37caf182cbe321ce0bdbfe062662fb1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Головатюк: дефицит платежного баланса Молдавии вырос до рекордных $4 млрд
КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Дефицит текущего счета платежного баланса Молдавии в 2025 году вырос до рекордных 4 миллиардов долларов, это в 2,4 раза больше уровня 2021 года, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
"По данным Национального банка Молдавии
, в 2025 году значительно вырос дефицит текущего счета платежного баланса, достигнув рекордной величины - 4 миллиарда долларов, превысив уровень 2021 года в 2,4 раза. Это всецело произошло в результате увеличения внешнеторгового дефицита по товарам, который также достиг рекордной величины – 6,9 миллиардов долларов", - написал Головатюк
на своей странице в соцсети Facebook
*.
Он заявил, что гранты правительству и переводы гражданам из-за рубежа не смогли исправить ситуацию. В результате дефицит текущего счета платежного баланса в минувшем году достиг 19,7% ВВП. Эксперт напомнил, что такие же показатели были у экономики Молдавии в 1998 году, когда в результате внешнего шока в течение короткого периода времени резко выросла инфляция - с 11% в 1997 году до 44% в 1999 году. Это привело к обесцениванию нацвалюты, сокращению ВВП и другим тяжелым последствиям.
Головатюк отмечает, что сейчас ситуация в республике сложная, на нее негативно влияют нестабильность как в регионе, так и на Ближнем Востоке
, поэтому риски обострения кризиса весьма велики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России