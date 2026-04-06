КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии считают Россию стратегическим партнером вопреки навязанной извне антироссийской политике властей страны, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
"Сегодня, 34 года спустя, большинство граждан Молдавии по-прежнему считает Россию дружественным государством и стратегическим партнером, несмотря на откровенно недружественную политику, проводимую временщиками у власти. Этот курс навязывается их кураторами извне и не имеет ничего общего с реальными интересами страны и народа", - написал Додон в своем Telegtam-канале.
По его словам, антироссийская политика властей республики разрушает традиционные связи, подрывает экономику и ведет к углублению раскола в обществе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране.
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00