Курс на разрыв отношений с Россией навязан Молдавии извне, заявил Додон - РИА Новости, 06.04.2026
09:20 06.04.2026
Курс на разрыв отношений с Россией навязан Молдавии извне, заявил Додон
Курс на разрыв отношений с Россией навязан Молдавии извне, заявил Додон
Додон: курс на разрыв отношений с РФ навязан Молдавии вопреки интересам народа

КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии считают Россию стратегическим партнером вопреки навязанной извне антироссийской политике властей страны, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Молдавия и Россия 6 апреля отмечают 34-летие дипломатических отношений.
"Сегодня, 34 года спустя, большинство граждан Молдавии по-прежнему считает Россию дружественным государством и стратегическим партнером, несмотря на откровенно недружественную политику, проводимую временщиками у власти. Этот курс навязывается их кураторами извне и не имеет ничего общего с реальными интересами страны и народа", - написал Додон в своем Telegtam-канале.
По его словам, антироссийская политика властей республики разрушает традиционные связи, подрывает экономику и ведет к углублению раскола в обществе.
«
"Убежден, что в обозримом будущем эта ошибочная политика будет пересмотрена, а отношения между нашими странами, в том числе на площадках СНГ и ЕАЭС, — восстановлены и укреплены", - подчеркнул Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране.
