Православный митрополит указал на удары Израиля по всем конфессиям в Ливане
Православный митрополит указал на удары Израиля по всем конфессиям в Ливане - РИА Новости, 06.04.2026
Православный митрополит указал на удары Израиля по всем конфессиям в Ливане
Израиль наносит удары по всем жителям и религиозным объектам юга Ливана независимо от конфессии, заявил РИА Новости митрополит Тирский и Сидонский Антиохийской... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:04:00+03:00
2026-04-06T14:04:00+03:00
2026-04-06T14:04:00+03:00
ливан
израиль
бекаа
в мире, ливан, израиль, бекаа, антиохийская православная церковь, оон, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Бекаа, Антиохийская православная церковь, ООН, Хезболла
Православный митрополит указал на удары Израиля по всем конфессиям в Ливане
Православный митрополит указал на удары Израиля по всем конфессиям на юге Ливана
БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. Израиль наносит удары по всем жителям и религиозным объектам юга Ливана независимо от конфессии, заявил РИА Новости митрополит Тирский и Сидонский Антиохийской православной церкви Илия Кфури.
"Мы говорим от имени не только христиан - мы говорим от имени всего ливанского народа. Жители юга Ливана
долгое время страдали от израильских атак и, к сожалению, продолжают страдать. Эти действия не делают различий между ливанцами, между конфессиями - удары наносятся по всем без исключения", - сказал Кфури.
Митрополит выразил сожаление, отметив, что крупные государства видят происходящее, но не предпринимают никаких действий. По словам Кфури, Израиль
безнаказанно разрушает дома, вопреки международному праву, резолюциям ООН
и Совета Безопасности.
"Они (израильские силы - ред.) не уважают ни церковь, ни мечеть, ни какое-либо духовное или священное место. К сожалению, был атакован и наш монастырь - православный монастырь Дейр-Мимас. Он подвергся удару в прошлую войну 2024 года, и это повторилось снова. Были атакованы священнослужители, разрушены церкви - и не в одном месте", - добавил Кфури.
Кфури также отметил, что на юге Ливана христиане наравне с мусульманами находятся в очень тяжелых условиях. По его словам, большинство жителей уехали с юга Ливана, а оставшиеся в своих деревнях испытывают настоящие страдания.
"Эти люди здесь - настоящие герои, потому что они, несмотря на все риски, остались и сохранили свою землю. Однако, к сожалению, Израиль наносит удары по всем без исключения", - рассказал Кфури.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах
" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа
и пригороды Бейрута
. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.