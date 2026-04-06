Православный митрополит указал на удары Израиля по всем конфессиям в Ливане

БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. Израиль наносит удары по всем жителям и религиозным объектам юга Ливана независимо от конфессии, заявил РИА Новости митрополит Тирский и Сидонский Антиохийской православной церкви Илия Кфури.

"Мы говорим от имени не только христиан - мы говорим от имени всего ливанского народа. Жители юга Ливана долгое время страдали от израильских атак и, к сожалению, продолжают страдать. Эти действия не делают различий между ливанцами, между конфессиями - удары наносятся по всем без исключения", - сказал Кфури.

Митрополит выразил сожаление, отметив, что крупные государства видят происходящее, но не предпринимают никаких действий. По словам Кфури, Израиль безнаказанно разрушает дома, вопреки международному праву, резолюциям ООН и Совета Безопасности.

"Они (израильские силы - ред.) не уважают ни церковь, ни мечеть, ни какое-либо духовное или священное место. К сожалению, был атакован и наш монастырь - православный монастырь Дейр-Мимас. Он подвергся удару в прошлую войну 2024 года, и это повторилось снова. Были атакованы священнослужители, разрушены церкви - и не в одном месте", - добавил Кфури.

Кфури также отметил, что на юге Ливана христиане наравне с мусульманами находятся в очень тяжелых условиях. По его словам, большинство жителей уехали с юга Ливана, а оставшиеся в своих деревнях испытывают настоящие страдания.

"Эти люди здесь - настоящие герои, потому что они, несмотря на все риски, остались и сохранили свою землю. Однако, к сожалению, Израиль наносит удары по всем без исключения", - рассказал Кфури.