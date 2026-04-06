Беременные в сельской местности смогут бесплатно доехать к гинекологу

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Региональные власти должны будут организовать бесплатный проезд к женским консультациям для беременных женщин в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, в которых нет регулярных маршрутов общественного транспорта в эти места, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.