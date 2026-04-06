Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/mishustin-2085448928.html
Беременные в сельской местности смогут бесплатно доехать к гинекологу
Беременные в сельской местности смогут бесплатно доехать к гинекологу
Региональные власти должны будут организовать бесплатный проезд к женским консультациям для беременных женщин в сельской местности и отдаленных населенных... РИА Новости, 06.04.2026
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070311390_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_113f3612692edfc62807fd2614af66cd.jpg
https://ria.ru/20260406/mishustin-2085445599.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070311390_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3147c3eb51c8ff7c43882941d7be5936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Беременные в сельской местности смогут бесплатно доехать к гинекологу

Мишустин: беременные в сельской местности смогут бесплатно доехать к гинекологу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Региональные власти должны будут организовать бесплатный проезд к женским консультациям для беременных женщин в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, в которых нет регулярных маршрутов общественного транспорта в эти места, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ещё одно изменение направлено на поддержку беременных женщин, которые живут в сельской местности или в отдаленных населенных пунктах, там, где нет регулярных маршрутов общественного транспорта до женских консультаций и других профильных учреждений. В таком случае региональные власти должны будут организовать поездки будущих мам на осмотр к врачам и обратно - бесплатно для пациентов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что это позволит женщинам своевременно посещать необходимых специалистов.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Россияне смогут получать лечение онковакцинами по ОМС
Вчера, 14:10
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала