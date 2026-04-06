В Минприроды раскрыли данные о росте инвестиций в добычу ТПИ за год

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) в России в 2025 году достигли 121,6 миллиарда рублей, в 2026 году запланирован рост почти на 21%, до 146,9 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды РФ для РИА Новости.

В министерстве заявили, что в прошлом году общие вложения в разведку ТПИ составили 121,6 миллиарда рублей, из которых 114,5 миллиарда рублей частные инвестиции, 7,1 миллиарда рублей - государственные.

« "В 2026 году госфинансирование запланировано в размере 10,4 миллиарда рублей, частное, по предварительным данным недропользователей, - 136,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.