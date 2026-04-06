Минфин пояснил будущий порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Физическим лицам для вывоза золота в страны ЕАЭС надо будет получать разрешение в Федеральной пробирной палате, тогда они смогут вывезти слиток без нестыковок, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

При этом необходимо усилить контроль за вывозом аффинированных драгоценных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС на фоне повышения их инвестиционной привлекательности, добавил замминистра.

Кроме того, исключения сделаны для вывоза золота в слитках физлицами в государства, не входящие в ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска в тех же аэропортах при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты; а также для вывоза золотых слитков юрлицами и ИП в страны, не входящие в ЕАЭС.