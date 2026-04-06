16:08 06.04.2026
В Финляндии испугались сигнала, который Запад послал России
Европа послала тревожные сигналы России о подготовке к войне, написал в соцсети X финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. РИА Новости, 06.04.2026
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Европа послала тревожные сигналы России о подготовке к войне, написал в соцсети X финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Он напомнил, что Германия вводит ограничения на выезд из страны мужчин в возрасте от 17 до 45 лет. В свою очередь, Финляндия увеличила численность резервистов до миллиона человек, а другие европейские страны тратят деньги на госпитали на случай таких крупных событий, как война.
Кроме того, Европа ускоренными темпами перевооружается, инвестируя 800 миллиардов евро в создание собственной армии, добавил Мема.

"Какой сигнал мы посылаем России? Мы передаем ей худшее из возможных посланий, не только о том, что мы не желаем восстанавливать диалог, но и о том, что мы готовимся к войне", — написал политик.

Он подчеркнул, что существует ложное и опасное представление о том, что восточный сосед Европы представляет для нее угрозу и хочет воевать, но это не так, ведь именно Москва неоднократно демонстрировала, что хочет восстановить дипломатию, но ЕС продолжает закрывать перед ней двери.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что западные политики пытаются запугать свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
