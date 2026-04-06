АНТАЛЬЯ, 6 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне давления США пытается стать выразителем интересов Европы, однако его санкционная политика против РФ ставит под сомнение эту линию, пишет турецкая газета Aydınlık.
"Макрон позиционирует себя как выразителя интересов Европы и сторонника "стратегической автономии", однако его политика в предыдущие годы, включая поддержку санкций против России и участие в западных альянсах, ставит под сомнение реальную независимость этой линии", - говорится в сообщении издания.
По оценке газеты, французский президент пытается сформировать коалицию государств, которые не хотят выбирать между США и Китаем, включая такие страны, как Индия, Бразилия и Канада, при этом инициатива сопровождается критикой политики Соединенных Штатов, в частности в контексте конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке.
"На фоне энергетического кризиса и ухудшения отношений с США Европа ищет новые экономические и политические опоры, в том числе в Азии. В этих условиях идея "третьего пути" рассматривается как попытка адаптации к меняющемуся мировому порядку, но ее практическая реализация остается неясной", - отмечает газета.
Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В итоге, цены на топливо растут в большинстве государств мира.
Президент США Дональд Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения общемировой угрозы.
