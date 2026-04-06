В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали около 760 человек

МАХАЧКАЛА, 6 апр – РИА Новости. Около 760 человек, включая 225 детей, эвакуированы из подтопленных после дождей домов в Махачкале, сообщил мэр города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.

"Наш город, как и вся республика, столкнулся с серьезными испытаниями, вызванными обильными осадками. Эвакуированы 758 человек, в том числе 225 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 357 человек", - говорится в сообщении главы города.