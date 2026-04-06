"Затишье — временное". В Венесуэле рассказали о жизни без Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, когда избирательные органы объявили его победителем президентских выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, когда избирательные органы объявили его победителем президентских выборов

© AP Photo / Fernando Vergara Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, когда избирательные органы объявили его победителем президентских выборов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американо-венесуэльские отношения вышли на новый уровень. США сняли многолетние санкции с Дельси Родригес, которая де-факто возглавляет Боливарианскую Республику после январского захвата президента Николаса Мадуро. И в Вашингтоне, и в Каракасе приветствовали потепление, но улучшилась ли ситуация в стране за минувшие три месяца — вопрос открытый.

"Совместный прогресс"

Санкции против Родригес ввели в 2018-м, во время первого срока Трампа, — за действия, якобы "подрывающие демократию" в Венесуэле. Незадолго до этого Мадуро переизбрался в президенты. И в Вашингтоне полагали, что Родригес, получившая тогда должность его заместителя, способствует укреплению "авторитарной власти".

Однако после захвата Мадуро Белый дом предпочел вести диалог не с оппозицией, а с вице-президентом.

Нельзя сказать, что Родригес приняла роль некой ставленницы Вашингтона: январскую атаку американцев она осуждает. И по-прежнему называет Мадуро президентом.

Тем не менее ставка США на Родригес вполне логична: ведь с альтернативой Мадуро в лице Хуана Гуайдо в 2019-2020-м у Запада ничего не получилось.

Ее признали главой государства, хотя фактически она лишь исполняющая обязанности. И сняли санкции.

"Как уже говорил президент Трамп, Дельси Родригес отлично справляется со своей работой и очень хорошо взаимодействует с Соединенными Штатами, — подчеркнули в Белом доме. — Это решение отражает прогресс в совместных усилиях наших двух стран по содействию стабильности, экономическому восстановлению и продвижению политического примирения в Венесуэле".

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп

Родригес отреагировала в том же духе. "Мы высоко ценим решение Дональда Трампа как шаг к нормализации и укреплению отношений, — сказала она. — Мы верим, что этот прогресс позволит отменить действующие санкции против Венесуэлы, что позволит выстроить эффективную программу двустороннего сотрудничества на благо наших народов".

Неоправдавшиеся надежды

Президент США, комментируя январскую операцию, регулярно отмечал: вот-вот Венесуэла заживет так, как никогда прежде. И формально признаки улучшения есть.

Экспорт нефти в марте впервые с сентября превысил миллион баррелей в сутки — после захвата Мадуро Вашингтон и Каракас договорились о поставках.

© AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе © AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

По данным Reuters, за месяц из Венесуэлы вышли 60 судов — это в разы больше, чем в осенью прошлого года, когда американцы стягивали в Карибский бассейн военный флот.

В Белом доме рассчитывали хорошо заработать, взяв под контроль нефть Боливарианской Республики. Но пока ничего такого не просматривается. А цены на бензин в США только растут.

© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Darion Chanelle Triplett/U.S. Navy Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" идет через Суэцкий канал к берегам Персидкого залива. 9 мая 2019 © AP Photo / Petty Officer 3rd Class Darion Chanelle Triplett/U.S. Navy Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" идет через Суэцкий канал к берегам Персидкого залива. 9 мая 2019

Подвешенное состояние Венесуэлы (ведь Родригес не может быть и. о. бесконечно) создает проблемы. Трамповская администрация старается привлечь туда американские компании, но желающих мало: инвесторов беспокоят нестабильность правительства, отсутствие гарантий безопасности, слабость инфраструктуры.

В Вашингтоне пытаются рекламировать это направление. Министр внутренних дел Дуг Бургум привез в страну представителей нефтяной и горнодобывающей отрасли, убеждал в хороших перспективах. Подчеркивал: тут совершенно безопасно.

Министр энергетики Крис Райт также призывал торговать венесуэльской нефтью, уверяя, что между Вашингтоном и Каракасом нет никаких противоречий. Ну а Трамп еще в январе встретился в Белом доме с нефтяниками — попросить инвестиции на сто миллиардов.

Однако усилия и главы государства, и министров пока явно не увенчались успехом.

А что внутри?

В самой же Венесуэле ситуация гораздо более спокойная, чем можно было ожидать. И это заслуга прежде всего именно Родригес.

"Она всех устраивает, — отметил, в частности, проживающий в Каракасе россиянин Максим. — Ее одобрили депутаты, она постоянно повторяет, что колонией страна не будет. Ничего не сделала исключительно в интересах США, отношение к ней крайне положительное. О снятии с нее санкций в Венесуэле говорят немного, но те, кто следил за новостями, считают это победой над американцами".

Что касается экономического положения, то хуже точно не стало, добавляет собеседник РИА Новости.

© РИА Новости Митинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро © РИА Новости Митинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро

"Зарплаты, пособия не увеличились, но в то же время прекратились перебои с выплатами, — уточняет Максим. — Иллюзий ни у кого нет, лишь бы не было конфликта. Сторонники Мадуро довольны Родригес, она уберегла страну от более серьезных проблем".

Андрес Риос из Гуакары тоже упомянул о симпатиях населения к фактическому главе государства.

© AP Photo / Cristian Hernandez Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла © AP Photo / Cristian Hernandez Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса, Венесуэла

"Мадуро многим не хватает, нас лишили президента, которого выбрали люди, — говорит он. — Но, по крайней мере, Родригес не распродала страну, не пустила сюда американских военных. И думаю, она победит на досрочных выборах. Что касается денег, то их не прибавилось. Но нет массовых увольнений, голода или отключений света, как на Кубе. Поэтому нет причин выступать против властей. В глазах сторонников Мадуро любая оппозиция по-прежнему хуже. А сами оппозиционеры сейчас затаились".