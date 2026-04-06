В Аптекарском огороде расцвел пасхальный куст

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пасхальный куст расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.

« "В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зафиксировано начало цветения форзиции - растения, которое в Европе традиционно называют пасхальным кустом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что форзиция относится к семейству маслиновых, в природе род насчитывает 11 видов, произрастающих в Восточной Азии и на юго-востоке Европы.

"Отличительная особенность растения - ярко-жёлтые цветы, распускающиеся на голых ветвях сразу после схода снега. Листва появляется позже, по окончании цветения", - отметили в пресс-службе.