Агент Киева рассказал, как планировал теракт в Курской области

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задержанный агент Киева признался, что искал возле администрации Курской области место, где можно положить взрывное устройство, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

"Им нужны были сведения, посмотреть предполагаемые места, где можно положить взрывное устройство возле администрации. Сделал фото с разных сторон здания администрации, видео сделал. Так как принимала решение украинская сторона, где это, мне нужно было им отправить фото", - сказал задержанный в видео ФСБ

"С этой стороны сделал снимок здания и пошел еще с противоположной стороны тоже снимок сделал и видео", - пояснил мужчина.

В видео также демонстрируется изъятая у задержанного взрывчатка.