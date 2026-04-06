Агент Киева рассказал, как планировал теракт в Курской области - РИА Новости, 06.04.2026
10:18 06.04.2026 (обновлено: 10:25 06.04.2026)
Агент Киева рассказал, как планировал теракт в Курской области
Агент Киева рассказал, как планировал теракт в Курской области - РИА Новости, 06.04.2026
Агент Киева рассказал, как планировал теракт в Курской области
Задержанный агент Киева признался, что искал возле администрации Курской области место, где можно положить взрывное устройство, следует из видеоролика,... РИА Новости, 06.04.2026
курская область
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085389366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_375d91406afb05728db7c237fd54c643.jpg
https://ria.ru/20260403/fsb-2085018015.html
курская область
украина
Планировавший теракт в Курской области рассказал, как работал на военную разведку Украины
Планировавший теракт в Курской области рассказал, как работал на военную разведку Украины.
курская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Курская область, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Агент Киева рассказал, как планировал теракт в Курской области

ФСБ: задержанный агент Киева искал место для бомбы у курской администрации

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Задержанный агент Киева признался, что искал возле администрации Курской области место, где можно положить взрывное устройство, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
"Им нужны были сведения, посмотреть предполагаемые места, где можно положить взрывное устройство возле администрации. Сделал фото с разных сторон здания администрации, видео сделал. Так как принимала решение украинская сторона, где это, мне нужно было им отправить фото", - сказал задержанный в видео ФСБ.
"С этой стороны сделал снимок здания и пошел еще с противоположной стороны тоже снимок сделал и видео", - пояснил мужчина.
В видео также демонстрируется изъятая у задержанного взрывчатка.
Ранее ФСБ сообщила о задержании россиянина - уроженца Винницкой области Украины, который инициативно вышел на связь с представителем Главного управления разведки минобороны Украины и по его заданию фотографировал здание правительства Курской области, чтобы выбрать место для закладки взрывного устройства. Фигуранта задержали, когда он пытался изъять взрывное устройство из тайника.
Курская областьПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
