Руководство "Динамо" объяснило, за какие ошибки был уволен Кудашов - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
13:37 06.04.2026 (обновлено: 14:53 06.04.2026)
Руководство "Динамо" объяснило, за какие ошибки был уволен Кудашов
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Одной из главных причин отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера московского "Динамо" стало его решение отпустить из команды Девина Броссо, Дмитрия Рашевского и Максима Джиошвили, заявил президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Виктор Воронин.
Кудашов возглавлял "Динамо" с апреля 2021 года. По ходу минувшего регулярного чемпионата московская команда расторгла контракт со специалистом и назначила на пост главного тренера Вячеслава Козлова, ранее работавшего ассистентом Кудашова. Канадский форвард Броссо и российский нападающий Джиошвили покинули команду по ходу сезона. Хоккеисты пополнили составы уфимского "Салавата Юлаева" и челябинского "Трактора" соответственно. Форвард Рашевский был обменян в омский "Авангард" в июне.
"Кудашов в сентябре неожиданно сказал, что ему нужен Броссо. Он поиграл пару недель, и Кудашов заявил, что Броссо нужно менять. То же самое было с Рашевским и Джиошвили. Получилась чехарда. Решения были ошибочными, они привели к отставке Кудашова. Я хорошо к нему отношусь, но он уже четвертый год тренировал команду. Трех лет достаточно, чтобы понять, куда идет корабль. Наш корабль привел к тому, что команда по возрасту стала второй с конца в лиге", - заявил Воронин на пресс-конференции.
Также Воронин высказался о подписании контракта с нападающим Максимом Маминым перед стартом сезона-2025/26, по ходу которого он провел 60 матчей с учетом плей-офф и набрал 18 (6 голов + 12 передач) очков с учетом того, что его контракт один из самых больших в команде.
"Подписания контракта с Маминым требовал Алексей Кудашов. Не мучайте Сушко (генерального директора клуба - ред.) этими вопросами. Он при обсуждении этого контракта тоже выражал сомнения, но мы пошли на поводу у Кудашова", - добавил функционер.
