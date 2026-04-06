Руководство "Динамо" объяснило, за какие ошибки был уволен Кудашов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Одной из главных причин отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера московского "Динамо" стало его решение отпустить из команды Девина Броссо, Дмитрия Рашевского и Максима Джиошвили, заявил президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Виктор Воронин.

"Подписания контракта с Маминым требовал Алексей Кудашов. Не мучайте Сушко (генерального директора клуба - ред.) этими вопросами. Он при обсуждении этого контракта тоже выражал сомнения, но мы пошли на поводу у Кудашова", - добавил функционер.