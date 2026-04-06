Рейтинг@Mail.ru
Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/kuba-2085369174.html
Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции, пишут СМИ
Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции, пишут СМИ - РИА Новости, 06.04.2026
Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции, пишут СМИ
Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции "Белгин Султан", направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T08:07:00+03:00
2026-04-06T08:07:00+03:00
в мире
куба
сша
гавана
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076824587_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_017e7a04dbc3420a136ee3ab489f635d.jpg
https://ria.ru/20260403/kuba-2085101918.html
https://ria.ru/20260402/kuba-2084765953.html
куба
сша
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076824587_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_b0caf7fb06bdb2a512abe25531235886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, гавана, дональд трамп
В мире, Куба, США, Гавана, Дональд Трамп
Куба получит электроэнергию от турецкой плавучей станции, пишут СМИ

Türkiye: Куба получит электричество от турецкой плавучей станции "Белгин Султан"

© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНТАЛЬЯ, 6 апр – РИА Новости. Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции "Белгин Султан", направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета Türkiye.
"Куба, столкнувшаяся с серьёзным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции", — пишет издание.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В США призвали Трампа прекратить блокаду Кубы
3 апреля, 18:39
По данным газеты, судно пришвартовалось в порту Гаваны и уже начало обеспечивать энергией значительную часть населения на фоне сбоев в национальной энергосети.
Отмечается, что энергетическая инфраструктура Кубы испытывает серьёзные трудности из-за износа и проблем с поставками топлива, а в последние недели на острове происходили масштабные отключения электроэнергии, затронувшие миллионы жителей.
"Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов", - отмечает издание.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Российский нефтяной танкер Анатолий Колодкин в Матансасе, Куба - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Вторую партию нефти загружают для поставки на Кубу
2 апреля, 13:51
 
В миреКубаСШАГаванаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала