В КСИР заявили о гибели главы разведки в результате атаки США и Израиля

"Глава разведывательной организации КСИР Маджид Хадеми погиб сегодня утром в результате американо-сионистской атаки", — говорится в заявлении, которое приводит агентство.

Хадеми руководил разведкой меньше года: его назначили на эту должность 19 июня 2025-го — после гибели Мохаммада Каземи во время 12-дневной ирано-израильской войны.