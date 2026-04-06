Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался покончить с собой

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске Джабраил Аушев дважды пытался покончить с собой, сообщил РИА Новости один из участников уголовного процесса.
"Аушев пытался покончить с собой дважды, в том году и недавно. В первый раз его переводили в отделение психиатрии. В последний раз, на днях, его еле спасли", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник стало известно, что свел счеты с жизнью еще один фигурант дела Якубджони Юсуфзода. Оба в марте получили пожизненные сроки по делу о теракте в концертном зале.
Как ранее узнало РИА Новости из материалов дела, через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в "Крокусе", о чём он, по его словам, не знал. Юсуфзода состоял в канале, в котором проповедовали радикальные течения ислама, выполнял поручения администратора этого сообщества. Вскоре после теракта Юсуфзода направился в московский аэропорт "Внуково", попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну, но был задержан на паспортном контроле, следует из материалов дела.