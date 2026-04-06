Фигуранты по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в здании суда

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в здании суда

Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" пытался покончить с собой

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске Джабраил Аушев дважды пытался покончить с собой, сообщил РИА Новости один из участников уголовного процесса.

"Аушев пытался покончить с собой дважды, в том году и недавно. В первый раз его переводили в отделение психиатрии. В последний раз, на днях, его еле спасли", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник стало известно, что свел счеты с жизнью еще один фигурант дела Якубджони Юсуфзода. Оба в марте получили пожизненные сроки по делу о теракте в концертном зале.

Аушев обвинялся в содействии террористической деятельности, а также незаконном обороте и сбыте оружия организованной группой. Он был этапирован в Москву из Ингушетии наряду с другим фигурантом Хусеном Медовым, они сотрудничали со следствием.