СМИ: ЕС может ввести чрезвычайные меры из-за возможного кризиса
13:45 06.04.2026 (обновлено: 13:57 06.04.2026)
СМИ: ЕС может ввести чрезвычайные меры из-за возможного кризиса
Европейский союз готовится к возможному энергетическому кризису на фоне ситуации вокруг Ирана и рассматривает введение экстренных мер, включая ограничения... РИА Новости, 06.04.2026
СМИ: ЕС может ввести чрезвычайные меры из-за возможного кризиса

Pais: ЕС готовится к энергетическому кризису из-за ситуации вокруг Ирана

МАДРИД, 6 апр - РИА Новости. Европейский союз готовится к возможному энергетическому кризису на фоне ситуации вокруг Ирана и рассматривает введение экстренных мер, включая ограничения потребления энергии, пишет испанская газета Pais.
"Европа готовится к кризису энергоснабжения и росту цен на фоне войны США и Израиля против ИранаЕврокомиссия, опасаясь затяжного конфликта, рассматривает возможность введения чрезвычайных мер", - пишет издание.
По его данным, Еврокомиссия анализирует возможность возвращения инструментов, применявшихся после начала конфликта на Украине в 2022 году, в том числе ограничений на отопление и кондиционирование, стимулирования удаленной работы, а также введения нормирования использования топлива и ограничения авиаперевозок.
Отмечается, что риски для энергоснабжения связаны, в частности, с возможным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, а также с атаками на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, поставляющих сжиженный природный газ в Европу.
Рост цен уже оказывает влияние на европейских потребителей: с начала конфликта стоимость газа в Европе выросла примерно на 70%, нефти - на 60%. По оценкам Еврокомиссии, дополнительные расходы ЕС на импорт топлива увеличились на 14 миллиардов евро.
Несмотря на это, в Еврокомиссии заявляют, что непосредственной угрозы перебоев с поставками на данный момент нет, однако признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы ЕС, пишет газета.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
